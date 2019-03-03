رياضة | ثورة تصحيح في إنتر ميلان

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ستفين زانج رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي حضور موقعة الديربي في الجولة بعد القادمة ضمن مباريات الأسبوع الثامنة والعشرين بالدوري.

ذكر موقع الكالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن رئيس نادي إنتر ميلان قرر حضور مباراة الديربي وعقد العديد من الجلسات مع مجلس إدارة النادي وبالاخص مع ماروتا المدير الرياضي والمسئول عن الصفقات.

واضاف الموقع، أن رئيس النادي يرغب في التعاقد مع صفقات جديدة حيث رصد المدير الرياضي ماروتا العديد من الأسماء لضمها في الصيف المقبل.

واشار الموقع، إلى أن إنتر ميلان يحلم بالتعاقد مع جودين مدافع أتلتيكو مدريد ومع واحد من الثنائي كروس لاعب وسط الريال وراكيتيتش لاعب وسط برشلونة.

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وعلى المستوي الهجومي يأمل النادي بالتعاقد مع لوكاكو مهاجم اليونايتد ليكون بديلا للمهاجم الحالي إيكاردي والذي بات على مشارف الرحيل بعد توتر علاقته مع النادي.

بينما يفكر النادي في الإطاحة بخدمات المدرب سباليتي بعد نهاية الموسم وتعيين واحد من الثنائي أنطونيو كونتي أو أليجري.