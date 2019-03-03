رياضة | لينكر يفتح النار على راموس بسبب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لينكر يفتح النار على راموس بسبب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح جاري لينكر النار على سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني بعد خسارة الكلاسيكو يوم أمس من برشلونة بهدف نظيف في الجولة السادسة والعشرين بالدوري.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن لينكر وجه انتقادات لاذعة لقائد ريال مدريد راموس بعد تعمده إصابة ليونيل ميسي خلال لقاء الكلاسيكو.

واشارت الصحيفة، إلى أن لينكر لجأ للشبكات الاجتماعية لإطلاق رسالة حادة ضد راموس بعد تدخله العنيف مع ليونيل ميسي في اكثر من كرة مشتركة.

وكتب لينكر بعد حصول راموس على البطاقة الصفراء يوم أمس: يجب أن تكون هذه البطاقة الصفراء الثالثة وليس الأولي، في إشارة لتعمد راموس التدخل العنيف على ليونيل ميسي.

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