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رياضة | لينكر يفتح النار على راموس بسبب ميسي

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فتح جاري لينكر النار على سيرجيو راموس مدافع فريق الإسباني بعد خسارة الكلاسيكو يوم أمس من بهدف نظيف في الجولة السادسة والعشرين بالدوري.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن لينكر وجه انتقادات لاذعة لقائد ريال مدريد راموس بعد تعمده إصابة ليونيل ميسي خلال لقاء الكلاسيكو.

واشارت الصحيفة، إلى أن لينكر لجأ للشبكات الاجتماعية لإطلاق رسالة حادة ضد راموس بعد تدخله العنيف مع ليونيل ميسي في اكثر من كرة مشتركة.

وكتب لينكر بعد حصول راموس على البطاقة الصفراء يوم أمس: يجب أن تكون هذه البطاقة الصفراء الثالثة وليس الأولي، في إشارة لتعمد راموس التدخل العنيف على ليونيل ميسي.

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