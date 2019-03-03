رياضة | غدا.. أهلي 2000 يواجه الغابة في دوري منطقة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. أهلي 2000 يواجه الغابة في دوري منطقة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٠» الاثنين مع ضيفه الغابة، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٠ من بطولة منطقة القاهرة.

الأهلي حقق فوزاً كبيراً في الجولة الماضية على حساب فريق المعادي واليخت بخماسية نظيفة، ليرفع رصيده إلى ٥٠ نقطة، ويعزز صدارته لجدول الترتيب.

ويأمل فريق ٢٠٠٠ بالأهلي في الفوز على الغابة ليضيف انتصارا جديداً هذا الموسم، بعد فوزه في ١٦ مباراة وتعادله في مباراتين، دون أي هزيمة، مسجلا ٧١ هدفاً، مقابل ٩ أهداف في شباكه، وما زالت تتبقى له مباراة مؤجلة أمام سراي القبة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الله فاروق المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.