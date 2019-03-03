رياضة | تصرف جديد من بيل يثير الجدل بعد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصرف جديد من بيل يثير الجدل بعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن جاريث بيل جناح ريال مدريد غادر ملعب سانتياجو برنابيو قبل صافرة نهاية لقاء الكلاسيكو الذي انتهى بفوز برشلونة على الريال 1-0 بالليجا.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن العديد من الأعضاء في النادي شاهدوا جاريث بيل وهو يغادر الملعب قبل صافرة نهاية المُباراة.

وشارك بيل في التشكيلة الأساسية ضد برشلونة بدلا من لوكاس فاسكيز ، إلا أنه لم يظهر أفضل أداء له ، وفي الدقيقة 61 ، قرر سانتياجو سولاري سحبه من الملعب ليدخل بدلا منه ماركو أسينسيو ، وأثناء مغادرته الملعب تلقى اللاعب الويلزي صافرات استهجان من قبل الجماهير الغاضبة على أدائه.

ومع ذلك ، هذه ليست المرة الأولى التي يترك فيها بيل الملعب قبل صافرة النهاية ، فقد فعلها في يناير الماضي وغادر الملعب في الدقيقة 78 عندما كان يشاهد المباراة من المدرجات بسبب الإصابة خلال الخسارة أمام ريال سوسيداد 2-0 بالليجا.