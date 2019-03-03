رياضة | تغيير وحيد في تشكيلة ليفربول في موقعة الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير وحيد في تشكيلة ليفربول في موقعة الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم ضيفا على فريق إيفرتون في موقعة ديربي الميرساسيد ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين بالدوري.

ومن المتوقع، أن تشهد تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم عودة ميلنر في خط الوسط على حساب هندرسون ليجاور الثنائي فينالدوم وفابينيو.

نشرت صحيفة الجارديان تشكيلة ليفربول المتوقعة وجاءت كالتالي:

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حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أرناولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، فابينيو

خط الهجوم: صلاح، فيرمينيو، ماني