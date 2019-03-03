انت الان تتابع الأحد الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، ففي الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية، يحل الزمالك ضيفًا على بترو أتلتيكو الأنجولي، وفي الدوري المصري سيشهد مواجهة طلائع الجيش ضد المصري، ويلعب الإنتاج الحربي ضد مصر للمقاصة، ويلعب إنبي ضد وادي دجلة، أما في الدوري الإنجليزي، فيلعب واتفورد ضد ليستر سيتي، ثم يلعب فولام ضد تشيلسي في ديربي لندني جديد، وسنكون على موعد مع ديربي ميرسيسايد المرتقب، حيث يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون، في لقاء من المنتظر أن يشهد مشاركة محترفنا المصري محمد صلاح.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم: - الدوري المصري طلائع الجيش x المصري البورسعيدي – الرابعة مساء الانتاج الحربي x مصر للمقاصة – الرابعة مساء إنبي x وادي دجلة – السابعة مساء - كأس الكونفيدرالية إينوجو رينجرز x النجم الساحلي – الثالثة عصرًا بيترو أتلتيكو x الزمالك –



- الدوري المصريطلائع الجيش x المصري البورسعيدي – الرابعة مساء

الانتاج الحربي x مصر للمقاصة – الرابعة مساء

إنبي x وادي دجلة – السابعة مساء وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم:- الدوري المصريطلائع الجيش x المصري البورسعيدي – الرابعة مساءالانتاج الحربي x مصر للمقاصة – الرابعة مساءإنبي x وادي دجلة – السابعة مساء

- كأس الكونفيدراليةإينوجو رينجرز x النجم الساحلي – الثالثة عصرًا

بيترو أتلتيكو x الزمالك – السادسة مساء

ساليتاس x النادي الصفاقسي – السادسة مساء

نهضة بركان x الرجاء الرياضي – التاسعة مساء

نصر حسين داي x جور ماهيا – التاسعة مساء - كأس الكونفيدراليةإينوجو رينجرز x النجم الساحلي – الثالثة عصرًابيترو أتلتيكو x الزمالك – السادسة مساءساليتاس x النادي الصفاقسي – السادسة مساءنهضة بركان x الرجاء الرياضي – التاسعة مساءنصر حسين داي x جور ماهيا – التاسعة مساء

- الدوري الإنجليزيواتفورد x ليستر سيتي – الثانية ظهرًا

فولهام x تشيلسي - الرابعة عصرًا

إيفرتون x ليفربول – السادسة والربع مساء - الدوري الإنجليزيواتفورد x ليستر سيتي – الثانية ظهرًافولهام x تشيلسي - الرابعة عصرًاإيفرتون x ليفربول – السادسة والربع مساء

- الدوري الإسبانيريال بيتيس x خيتافي - الخامسة والربع مساء

ريال سوسيداد x أتلتيكو مدريد - السابعة والنصف مساء

فالنسيا x أتلتيك بيلباو - العاشرة إلا الربع مساء - الدوري الإسبانيريال بيتيس x خيتافي - الخامسة والربع مساءريال سوسيداد x أتلتيكو مدريد - السابعة والنصف مساءفالنسيا x أتلتيك بيلباو - العاشرة إلا الربع مساء

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