انت الان تتابع مهمة صعبة.. الزمالك يسعى لإخماد ثورة بترو أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

الزمالك وبترو أتلتيكو

في مباراة مصيرية، يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على استاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لوندا، ويتذيل الزمالك مجموعته بعد مرور 3 جولات برصيد نقطتين ويتصدرها جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط ويليه نصر حسين داي الجزائري، وبترو الأنجولي ولكل منهما 4 نقاط، ويدخل الزمالك مواجهة أتلتيكو رافعًا شعار "لا بديل عن الفوز"، وتجاوز تلك العقبة وتحقيق الثلاث نقاط لإحياء آماله في الصعود لدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

ولم يحقق الأبيض الفوز في أي مباراة في مجموعته، حيث خاض الأبيض ثلاث مواجهات تعادل في مباراتين وخسر مباراة، ويفتقد الفريق الأبيض لخدمات الثنائى طارق حامد للإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني، وكذلك كهربا للإيقاف ولكن من قبل مجلس إدارة النادي. على الجانب الآخر يسعى بترو أتلتيكو الأنجولي بقيادة مدربه البرازيلي