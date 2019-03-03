رقم قياسي جديد بانتظار صلاح في ديربي الميرسيسايد

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يصطدم ليفربول بنظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بحثًا عن الفوز واستعادة صدارة الدوري، في الوقت الذي يستهدف فيه محمد صلاح تحطيم رقم قياسي جديد في البريميرليج

يستقبل إيفرتون اليوم الأحد نظيره ليفربول في ديربي "ميرسيسايد" في تمام الساعة 6:15 مساء على ملعب جوديسون بارك، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل الريدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 21 مباراة والتعادل في 6 مواجهات وخسارة لقاء وحيد، بينما يوجد التوفيز في المركز العاشر برصيد 36 نقطة، جمعها من خلال تحقيق الانتصار في 10 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 12 مواجهة أخرى، ويبحث رجال يورجين كلوب عن تحقيق الانتصار من أجل استعادة الصدارة من مانشستر سيتي.

المواجهات المباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون، هي ثاني مواجهة في تاريخ الدوري الدوري الإنجليزي تلعب لـ200 مرة، بعد مواجهة إيفرتون لأستون فيلا. ولم يحقق إيفرتون الفوز على ليفربول في آخر 18 مواجهة بينهما في جميع المسابقات، حيث تعادل في 9 لقاءات وخسر مثلها، وهي أطول فترة للتوفيز دون تحقيق أي انتصار في الديربي. ويعود



المواجهات المباشرة المواجهات المباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون، هي ثاني مواجهة في تاريخ الدوري الدوري الإنجليزي تلعب لـ200 مرة، بعد مواجهة إيفرتون لأستون فيلا. ولم يحقق إيفرتون الفوز على ليفربول في آخر 18 مواجهة بينهما في جميع المسابقات، حيث تعادل في 9 لقاءات وخسر مثلها، وهي أطول فترة للتوفيز دون تحقيق أي انتصار في الديربي. ويعود آخر انتصار لإيفرتون في الديربي، إلى شهر أكتوبر من عام 2010، بالفوز في الدوري على ملعبه بهدفين دون رد. وسجل ليفربول 5 أهداف حاسمة بعد الدقيقة 90 في البريميرليج، وهو رقم قياسي أمام فريق واحد. إيفرتون

أنهى إيفرتون سلسلة من 3 هزائم متتالية، بالتغلب على كارديف في الجولة الماضية، ويتطلع الفريق للفوز بمباراتين متتاليتين في الدوري للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر الماضي. إيفرتونأنهى إيفرتون سلسلة من 3 هزائم متتالية، بالتغلب على كارديف في الجولة الماضية، ويتطلع الفريق للفوز بمباراتين متتاليتين في الدوري للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر الماضي. ولم يحقق إيفرتون الفوز في 24 مباراة بالدوري أمام الستة الكبار، وذلك منذ التغلب على مانشستر سيتي برباعية نظيفة في شهر يناير من عام 2017، وحقق خلال تلك الفترة 6 تعادلات وتكبد 18 هزيمة. وسجل نجم إيفرتون جيلفي سيجردسون هدفين في شباك كارديف الجولة الماضية، ليصبح أفضل هداف أيسلندي في تاريخ البريميرليج برصيد 57 هدفًا، متفوقًا على نجم تشيلسي السابق إيدور جوديونسون والذي سجل 55 هدفًا. وهذه هي المرة الثالثة في تاريخ البريميرليج، التي يسجل فيها اثنان من لاعبي إيفرتون 10 أهداف أو أكثر في الدوري في موسم واحد، بواقع 11 هدفا لسيجردسون و10 أهداف لريتشارلسون. ليفربول

يملك ليفربول في رصيده حاليًا 69 نقطة، وهو عدد من النقاط أكبر مما جمعه الريدز في 16 موسمًا بالكامب في عصر البريميرليج. ليفربوليملك ليفربول في رصيده حاليًا 69 نقطة، وهو عدد من النقاط أكبر مما جمعه الريدز في 16 موسمًا بالكامب في عصر البريميرليج. وآخر 7 فرق تمكنت من جمع 69 نقطة بعد مرور 28 جولة، نجحت في الظفر بلقب الدوري في نهاية المطاف. وحقق ليفربول الانتصار بخماسية نظيفة في الجولة الماضية على واتفورد، وهو الانتصار الثاني للريدز في آخر 5 مباريات بالدوري، وتعادل الفريق في 3 لقاءات أخرى، ولم تهتز شباك الفريق سوى بـ8 أهداف خارج ميدانه هذا الموسم، وهو الرقم الأفضل بين كل فرق الدوري. وسجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح 49 هدفًا في 64 مباراة خاضها مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وفي حال سجل في مباراة اليوم، فسيصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا لفريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي. وبدوره يملك ساديو ماني في رصيده 14 هدفًا، وهي أفضل حصيلة تهديفية له في موسم واحد، بعدما سجل النجم السنغالي 6 أهداف في آخر 6 مباريات بالدوري. ولم يخسر مدرب ليفربول يورجين كلوب في 7 مباريات سابقة أمام إيفرتون في جميع المسابقات، محققًا الانتصار في 5 لقاءات والتعادل في مواجهتين، ولا يتفوق عليه في تلك الحصيلة سوى بوب بايسلي الذي تفادى الهزيمة في 10 مباريات أمام التوفيز، إضافة إلى ديفيد أشورث بـ8 مباريات. تصريحات المدربين

ماركو سيلفا: "علينا أن نظهر هويتنا وأن نثق بأنفسنا، نعم مر وقت طويل دون تحقيق انتصار أمام ليفربول، الأمر الذي يظهر مدى صعوبة المباراة، لا أرى فوارق كبيرة بين الفريقين، وإذا قدمنا نفس المستوى الذي قدمناه أمامهم في شهر ديسمبر، فسيكون الأمر جيدًا، حيث كنا قريبين للغاية من تحقيق الانتصار". تصريحات المدربين"علينا أن نظهر هويتنا وأن نثق بأنفسنا، نعم مر وقت طويل دون تحقيق انتصار أمام ليفربول، الأمر الذي يظهر مدى صعوبة المباراة، لا أرى فوارق كبيرة بين الفريقين، وإذا قدمنا نفس المستوى الذي قدمناه أمامهم في شهر ديسمبر، فسيكون الأمر جيدًا، حيث كنا قريبين للغاية من تحقيق الانتصار". يورجين كلوب: "لا ترغب جماهير إيفرتون في فوزنا بأي شيء، وربما الأمر نفسه مع جماهيرنا تجاههم، فهذه مباراة عاطفية للغاية ويسودها الشغف، وهذا ما يجب أن تكون عليه كرة القدم، تشجع جماهير إيفرتون بشدة في جوديسون بارك، وعلينا الذهاب إلى هناك، والتأقلم مع تلك الأجواء وتقديم مستوانا المعهود على أرض الملعب".

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