انت الان تتابع برشلونة يحسم «كلاسيكو الأرض» بهدف راكيتيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

اقترب فريق برشلونة من حسم بطولة الدوري الإسباني، بعد الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، وجاء هدف اللقاء عن طريق الكرواتي راكيتيتش، ليواصل الفريق الكتالوني تصدره لجدول المسابقة برصيد 60 نقطة، بينما ظل الفريق الملكي في المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 48 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني بـ50 نقطة.

ضغط لاعبو برشلونة منذ البداية، في المقابل اعتمد فريق ريال مدريد، على الهجمات المرتدة، وتصدى كورتوا لأكثر من فرصة هدف محقق في ظل الضغط المتواصل من لاعبي الكتالوني. وفي الدقيقة 26 أرسل ليونيل ميسي بينية رائعة، إلى راكيتيتش المنطلق من الجهة اليمنى، داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة من فوق حارس ريال مدريد،