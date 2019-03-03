شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» عدة تغييرات على قوانين اللعبة، تم التصويت عليها خلال الاجتماع السنوي للمجلس بأسكتلندا.

وجاءت التعديلات الجديدة كالتالي..

- الأهداف المسجلة بمساعدة اليد أو الذراع، تصبح ملغية حتى لو كانت لمسة اليد غير مقصودة.

- إمكانية التبديل للاعبين من أقرب خط تماس بالملعب بدلًا من التوجه إلى المنطقة الفنية وسط الملعب لعدم إهدار الوقت

- توجيه الحكم للبطاقات الصفراء والحمراء لأعضاء الفريق الفني للأندية والمنتخبات نتيجة سوء السلوك، وليس فقط بالطرد الشفهي.

- بإمكان حارس المرمى تمرير الكرة لزملائه من داخل منطقة الجزاء ولا ينتظر خروجها من المنطقة كما كان في السابق.

- منح حارس المرمى أفضلية وضع قدم واحدة على خط المرمى خلال تنفيذ ضربة الجزاء، وليس كلتا القدمين كما جرت العادة

- معاقبة اللاعبين في حائط الصد الدفاعي في حال سوء السلوك.

- التعديل الأخير يخص حكم اللقاء الذي لن يتم اعتباره لاعبًا، بل يمكن للحكم إيقاف اللعب وإسقاط الكرة في حال اصطدامه بالكرة أو لمسها.