شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» عدة تغييرات على قوانين اللعبة، تم التصويت عليها خلال الاجتماع السنوي للمجلس بأسكتلندا.
وجاءت التعديلات الجديدة كالتالي..
- الأهداف المسجلة بمساعدة اليد أو الذراع، تصبح ملغية حتى لو كانت لمسة اليد غير مقصودة.
- إمكانية التبديل للاعبين من أقرب خط تماس بالملعب بدلًا من التوجه إلى المنطقة الفنية وسط الملعب لعدم إهدار الوقت
- توجيه الحكم للبطاقات الصفراء والحمراء لأعضاء الفريق الفني للأندية والمنتخبات نتيجة سوء السلوك، وليس فقط بالطرد الشفهي.
- بإمكان حارس المرمى تمرير الكرة لزملائه من داخل منطقة الجزاء ولا ينتظر خروجها من المنطقة كما كان في السابق.
- منح حارس المرمى أفضلية وضع قدم واحدة على خط المرمى خلال تنفيذ ضربة الجزاء، وليس كلتا القدمين كما جرت العادة
- معاقبة اللاعبين في حائط الصد الدفاعي في حال سوء السلوك.
- التعديل الأخير يخص حكم اللقاء الذي لن يتم اعتباره لاعبًا، بل يمكن للحكم إيقاف اللعب وإسقاط الكرة في حال اصطدامه بالكرة أو لمسها.
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