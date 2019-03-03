شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الليجا كتالوني.. أرقام قياسية لبرشلونة وكارثية للريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل برشلونة تفوقه في مواجهات الكلاسيكو، وألحق الهزيمة بمضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، بهدف نظيف، في مباراة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الأسباني «لاليجا».

وحقق برشلونة الفوز في معقل ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي بعد 72 ساعة من مواجهة الفريقين في نفس الملعب، عندما فاز برشلونة ايضًا بنتيجة 3-0 وتأهل لنهائي كأس ملك أسبانيا.

فوز برشلونة وسع الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 12 نقطة في جدول الترتيب، ليبتعد الغريم التقليدي عن حامل لقب الليجا في توقيت مبكر من الموسم، وتصبح آماله شبه منتهية في تحقيق لقب الدوري الأسباني الذي يبدو وانه يسير في تجاه حامل اللقب، برشلونة.

4 نقاط بارزة من الكلاسيكو نستعرضها في السياق التالي.

1- برشلونة يتفوق للمرة الأولى منذ 87 عاما

حقق برشلونة فوزًا هامًا في صراع الدوري، فنتيجة الأمس تعتبر إقصاء مبكر لريال مدريد من المنافسة، بعد أن ابتعد بفارق 12 نقطة عن الصدارة مع تبقي 12 جولة على نهاية الموسم.

لكن فوز الأمس كذلك كان يعني الكثير لتاريخ التنافس بين الفريقين في الكلاسيكو.

فوز برشلونة بالأمس هو الفوز رقم 96 للفريق في الكلاسيكو (في مختلف البطولات)، ليتفوق الفريق في المواجهات المباشرة على ريال مدريد (الذي فاز في 95 مباراة) لأول مرة منذ عام 1932.

2- رقمان قياسيان في سانتياجو بيرنابيو

حقق برشلونة بالأمس فوزه الثالث على التوالي في ملعب سانتياجو بيرنابيو في مختلف البطولات، وفوزه الرابع على التوالي في هذا الملعب في لاليجا (آخر 4 مواسم)، وهما رقمين قياسيين في معقل ريال مدريد الذي لم يتعرض من قبل للخسارة على ملعبه في ثلاث مباريات متتالية من نفس الخصم في مختلف البطولات، في حين جاءت خسارة الأمس لتكون خسارته الرابعة ضد برشلونة في لاليجا على ملعبه، ليحطم برشلونة رقم أتلتيكو مدريد الذي كان فاز في 3 مواسم متتالية في لاليجا على ملعب سانتياجو بيرنابيو (في الفترة بين 2013 ل2016).

3- رقم سلبي لمدرب ريال مدريد في الكلاسيكو

وبخسارة الأمس، أصبح سانتياجو سولاري هو أول مدرب من ريال مدريد يفشل في الفوز على برشلونة في أول 3 مباريات له في مختلف البطولات مع الفريق في الكلاسيكو، منذ 32 عام.

وفشل سولاري في تحقيق الفوز على برشلونة في أول 3 مواجهات له في الكلاسيكو متلقيًا الهزيمة في مباراتين ومتعادلًا في مباراة واحدة، ليصبح المدرب الأول الذي يتعرض لهذه السسلسلة مع ريال مدريد، منذ الهولندي ليو بينهاكر في عام 1987 (فشل في تحقيق الفوز في أول 4 مباريات كلاسيكو مع ريال مدريد، 2 تعادل و2 خسارة).

4- أرقام كارثية لريال مدريد في البيرنابيو

خسر ريال مدريد مباراته الثالثة على التوالي في سانتياجو بيرنابيو في مختلف البطولات، وصادف ان جميع هذه الهزائم امام خصمين من كتالونيا، فخسر الفريق في الدوري من جيرونا، ثم سقط لاحقًا في الكأس ضد برشلونة قبل ان يخسر مجددًا ضد العملاق الكتالوني، ليتعرض الفريق للخسارة على ملعبه في أخر 3 مباريات في مختلف البطولات للمرة الأولى منذ 15 عام (خلال الفترة بين أبريل لمايو 2004).

وجاءت هزيمة الأمس لتكون الهزيمة السادسة لريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو هذا الموسم (في مختلف البطولات)، ليتعرض الفريق لرقم من الهزائم في ملعبه خلال موسم، لم يتعرض له منذ 19 عامًا.