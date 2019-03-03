شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتخلص الزمالك من لعنة الإخفاق الأفريقي خارج ملعبه بعد 11 مباراة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الكرة بنادي الزمالك ضيفاً على نظيره بتروأتلتيكو الأنجولي، مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية نسخة 2018-2019.

الزمالك يبحث عن فوزه الأول في مرحلة المجموعات حيث اكتفى الفريق بجمع نقطتين من 3 مباريات وتذيل بهما مجموعته، في حين يحل بطل أنجولا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويسعى لقطع خطوة هائلة بالتأهل لربع النهائي حال تحقيق الفوز.

الزمالك لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه ببطولات الأندية الأفريقية منذ فوزه على إنييمبا النيجيري بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال نسخة 2016، حين تمكن يومها باسم مرسي من تسجيل هدف فوز الفارس الأبيض في مباراة اقيمت تحت أجواء ممطرة وأرضية ملعب شبيهة ببركة المياه.

وعلى مدار 11 مباراة متتالية للزمالك في مشواره الأفريقي ببطولات الأندية لم يتذوق خلالهم طعم الانتصار، حيث خسر في 9 مباريات وحقق تعادلين سلبيين.

وأعقب فوز الزمالك على إنييمبا بنيجيريا خوض الفريق 3 مباريات بملعبه في مشواره بدوري الأبطال نسخة 2016 التي حقق خلالها الوصافة، فخسر على يد صن داونز بهدف عكسي في جنوب أفريقيا بمرحلة المجموعات، ثم خسر بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام الوداد بالمغرب بإياب نصف النهائي، ثم الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة في ذهاب النهائي على يد صن داونز من جديد.

وخلال مشوار الزمالك بنسخة 2017 لدوري الأبطال، فخسر مباراته الأولى خارج ملعبه على يد إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة (2-1)، ثم تعادل سلبياً أمام أهلي طرابلس الليبي في تونس، وخسر على يد اتحاد الجزائر بهدفين دون رد، ثم خسارة مفاجئة على يد كابس يونايتيد الزيمبابوي بثلاثة أهداف م قابل هدف، وذلك خلال مبارياته الثلاثة بمرحلة المجموعات بتلك النسخة.

أما خلال المشوار القصير للزمالك في الكونفيدرالية بنسختها الماضية 2018، فخسر الفريق المباراة الوحيدة التي خاضها خارج حدود ملعبه على يد ولايتا ديتشا الاثيوبي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ 32.

ويشارك الزمالك بمنافسات الكونفدرالية في نسختها الجارية عقب تتويجه بلقب كأس مصر في الموسم الماضي، ويخسر لقاء الاياب لدور الـ 32 على يد القطن التشادي المغمور بهدفين نظيفين، ويعقبه تحقيق تعادل سلبي أمام اتحاد طنجة في ذهاب دور الـ 16 الاضافي، ثم يتعرض الفريق لهزيمة غير متوقعة على يد جورماهيا الكيني بنتيجة (4-2) بمستهل مشواره بمرحلة المجموعات، لستمر الفارس الأبيض بلا انتصار على مدار 11 مباراة متتالية برحلته الأفريقية في أدغال القارة السمراء خارج حدود مصر.