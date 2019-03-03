تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 3 - 3 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية، والتى يأتى على رأسها مواجهة إيفرتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى. مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة أوثو دويو x حسنية أغادير – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 1 إينوجو رينجرز x النجم الساحلي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 7 بيترو أتلتيكو x الزمالك – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 ساليتاس x النادي الصفاقسي – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORTS HD 8 الهلال x زيسكو يونايتد – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 أشانتي كوتوكو x نكانا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORTS HD 7 نهضة بركان x الرجاء الرياضي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 نصر حسين داي x جور ماهيا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 7 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة واتفورد x ليستر سيتي – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 2 فولهام x تشيلسي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 2 إيفرتون x ليفربول – الساعة السادسة والربع على قناة beIN SPORTS HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة إيبار x سيلتا فيجو – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 3 ريال بيتيس x خيتافي – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 3 ريال سوسييداد x أتلتيكو مدريد – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 3 فالنسيا x أتلتيك بيلباو – الساعة العاشرة إلا ربع على قناة beIN SPORTS HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة تورينو x كييفو فيرونا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 4 أودينيزي x بولونيا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 4 جنوى x فروسينوني – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 4 سبال x سامبدوريا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS HD 4 أتلانتا x فيورنتينا – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 4 نابولي x يوفنتوس – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة شتوتجارت x هانوفر 96 – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORTS HD 5 فولفسبورج x فيردر بريمن – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة جانجون x نانت – الساعة الرابعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6 نيس x ستراسبورج – الساعة الرابعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6 ليل x ديجون – الساعة الرابعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6 ليون x تولوز – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6 مارسيليا x سانت إيتيان – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة طلائع الجيش x المصري البورسعيدي – الساعة الرابعة مساء على قناة ON SPORT الانتاج الحربي x مصر المقاصة – الساعة الرابعة مساء على قناة ON SPORT 2 إنبي x وادي دجلة – الساعة السابعة مساء على قناة ON SPORT

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