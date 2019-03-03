تعرف على مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الأحد الكروي الناري

القاهرة- مصراوي: زوار مصراوي الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا، لأبرز المباريات التي ستقام الأحد الموافق 3 مارس 2019 بمختلف الدوريات. الكونفدرالية الأفريقية بيترو أتلتيكو × الزمالك - الموعد 18:00 مساء - القنوات الناقلة beIN SPORTS. الدوري الإنجليزي فولهام× تشيلسي- الموعد 16:05 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. إبفرتون × ليفربول - الموعد 18:15 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. الدوري الإيطالي نابولي × يوفنتوس - الموعد 21:30 مساءً- القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4.

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