عصام عبدالفتاح يوضح تعديل "لمسة اليد" على قانون كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أوضح عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بعض التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم، والتي جاء على رأسها ما يخص لمسة اليد داخل منطقة الجزاء.

وأعلن المجلس الدولي لكرة القدم مجموعة من التعديلات في قانون كرة القدم، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم أمس السبت في أبردين بأسكتلندا. (طالع من هنا)

وقال عبدالفتاح في تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت" صباح الأحد: "قانون كرة القدم ينص على لمسة اليد يجب أن تكون متعمدة حتى يحتسب الخطأ سواء على المهاجم أو المدافع، وإذا لم تكن متعمدة يستمر اللعب بشكل طبيعي".

وأضاف: "لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم اقترح بعض التعليمات في اجتماع الأمس، وهي أنه إذا لمست كرة القدم يد المهاجم بشكل غير متعمد يُحتسب خطأ ضده، وهذا ليس موجودًا في القانون، حيث تُطبق التعديلات في يوليو".

وأتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته قائلا: "أما إذا لمس المدافع الكرة بشكل غير متعمد لا يُحتسب الخطأ، وإذا ثبت تعمد لمسة اليد داخل المنطقة تُحتسب ضربة جزاء بشكل طبيعي".