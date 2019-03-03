نجم هولندا السابق منتقدًا ليفربول: كيف تلعب كرات طويلة ولديك صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح رود خوليت أسطورة المنتخب الهولندي السابق، بأن طريقة لعب ليفربول الحالية جعلته يفقد شخصية البطول، متسائلًا لماذا يمتلك الفريق لاعب بقدرات محمد صلاح، ويتجه للعب الكرات العالية؟

وقال خوليت في تصريحاته لصحيفة "ميرور" الانجليزية: "إن كان هناك لحظة يمكن من خلالها توجيه رسالة واضحة والتأثير على ناديي مانشستر فالفرصة كانت سانحة في أولد ترافورد، لقد أهدروا فرصة كبيرة، وبالنسبة لي هذا دليل على أنهم ليسوا من أندية الصف الأول."

وتابع: "ما شاهدته أمام يونايتد كان مثير للقلق، لا يوجد ضغط، ولا ابتكار، ولا طاقة، فرق كلوب دائمًا ما كانت تلعب بطاقة، لكن هذه المرة كان بناء الهجمة بطئ للغاية."

وانتقد الاعتماد على الكرات الطويلة، قائلًا: "لقد عادوا إلى الكرات الطويلة، لكن إذا كنت تمتلك مهاجمًا مثل محمد صلاح، لا يجب أن تعتمد على تكتيك الكرات الطويلة."

وأضاف: "كلوب يمكن أن يحاول إدعاء أن التبديلات الكثيرة التي حدثت في مباراة يونايتد قتلت المباراة، لكن الحقيقة عكس ذلك.. قبل اللقاء كان يمكن أن أقول أن التعادل في أولد ترافورد جيد، لكن من خلال الحُكم على المنافس في اللقاء يجب أن أقول أن النتيجة كان يجب أن تكون أفضل."