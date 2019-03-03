علي فرج ونور الشربيني يكتبان التاريخ في بطولة العالم للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج لاعب الإسكواش المصري، علي فرج -المصنف الأول عالميًا-، ببطولة العالم للإسكواش (رجال) التي استضافتها شيكاغو الأمريكية 2019، للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب فرج (26 عاما)، على مواطنه طارق مؤمن بـ3 أشواط مقابل شوط واحد، بنتائج: (11-5، 11-13، 13-11، و11-3).

وفي سياق متصل، فازت لاعبة الإسكواش المصرية، نور الشربيني، ببطولة العالم للإسكواش للسيدات للمرة الثالثة في تاريخها.

وتغلبت الشربيني (23 عاما) على مواطنتها نور الطيب بـ3 أشواط مقابل شوط واحد، بنتائج: (11-6، 11-5، 10-12، و15-13).

وسبق وأن توجت البطلة المصرية ببطولة العالم عامي 2015 و2016 على التوالي، بالبطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، في أول نسخة تبلغ جوائزها مليون دولار.

وأصبحت الشربيني خامس سيدة ترفع ثلاثة ألقاب في بطولة العالم، بعد كل من الماليزية نيكول دافيد والنيوزيلندية سوزان ديفوي والأستراليتين سارة فيتز جيرالد وميشيل مارتن.

جدير بالذكر أن علي فرج ونور الشربيني سيحصلان على ما يزيد عن 70 ألف دولار لكل منهما، وهي أكبر جائزة مالية في تاريخ لعبة الإسكواش.