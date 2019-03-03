3 تغييرات في تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترو أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة بترو أتلتيكو في ملعب الأخير ضمن الجولة الـ4 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية. وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، يتجه للدفع بمحمود عبدالعزيز وحميد أحداد في التشكيل الأساسي للفريق. ويغيب عن الزمالك طارق حامد لاعب الوسط المدافع بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بجانب غياب محمود عبدالمنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب محمود علاء للإصابة. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش". خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن ويوسف أوباما وحميد أحداد. خط الهجوم: خالد بوطيب.

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