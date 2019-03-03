كلاسيكو سوا.. بيريز فقط من يلام!

لا يمكن لأحد من عشاق ريال مدريد أن يلقي اللوم على اللاعبين عقب الهزائم المتتالية في الكلاسيكيات أمام برشلونة في الموسم الحالي.

من يجب أن يلام فقط هو فلورنتينو بيريز الرجل الذي فشل في الحفاظ على نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس ذلك فقط بل فشل في تعويضه بضم مهاجم من العيار الثقيل.

رئيس ريال مدريد كان أمامه فرصة ضم مهاجمين مميزين بقيمة مبابي ونيمار وبيونتيك وليفاندوفيسكي وآخرين في السنوات الماضية لكنه أصر على أن كريم بنزيمة هو المهاجم رقم 1 في العالم.

أين كان بنزيمة في كامب نو مرتين في الموسم الحالي وماذا فعل مرتين في بيرنابيو؟ لا شىء لكونه لاعب أقل من مستوى ريال مدريد ولا يستحق التواجد في التشكيلة الأساسية للفريق في الوقت الحالي.

فلورنتينو بيريز هو الرجل الذي أخفق في الحفاظ على زيدان وقام بتعويضه بمدربين بمستوى هزيل مثل لوبيتيغي وسولاري بدلا من التفكير في مدربين بقيمة كونتي أو بوكيتينيو، هو من فشل فشل ايجاد مهاجم من العيار الثقيل كما فشل في ضم هازارد في الصيف الماضي ولم يضم مدافع من العيار الثقيل لمنافسة راموس وفاران، هو فقط من يجب أن يحمل كل ما وصل إليه مدريد في الموسم الحالي.