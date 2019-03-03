مدرب بيراميدز السابق يعود للدوري المكسيكي

اقترب ريكاردو لافولبى، مدرب بيراميدز السابق، من العودة مجددا للدورى المكسيكى عبر بوابة نادى ديبورتيفو تولوكا المكسيكى، حيث جرت مفاوضات بين الطرفين وأبدى المدرب موافقته المبدئية.
أكدت تقارير صحفية أن لافولبى فى طريقه للعودة إلى الدورى المكسيكى مرة أخرى مع فريق ديبورتيفو تولوكا بعدما كان مدربا لعدة فرق مكسيكية، مثل لكويريتارو وكلوب أمريكاوأطلس وأتالانتى.
وستكون تلك الولاية الثانية للافولبى مع تولوكا بعدما كان مدربا للفريق فى الفترة ما بين عام ٢٠٠١- ٢٠٠٢.
وكان لافولبى تولى منصب المدير الفنى لبيراميدز فى أواخر أغسطس الماضى خلفا للبرازيلى فالنتيم، وقاد الفريق فى سبع مباريات، نجح فى تحقيق الفوز
ويحتل فريق ديبورتيفو تولوكا حاليا المركز الـ١٥ برصيد ٧ نقاط فى جدول ترتيب الدورى المكسيكى بعد مرور ٨ جولات، ولم يستطع الفريق تحقيق الفوز بالدورى سوى فى مباراتين، آخرها كان فى ١٣ يناير الماضي.
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