اليوم .. 3 مواجهات ساخنة بالدوري الممتاز

تقام اليوم الأحد ثلاث مباريات فى الجولة 25 للدورى الممتاز، تبدأ بلقاء المصرى وطلائع الجيش فى الرابعة عصر باستاد الجيش بالسويس، والإنتاج الحربى مع مصر للمقاصة فى نفس التوقيت باستاد السلام، بينما يواجه إنبى فريق وادى دجلة فى السابعة مساء بستاد بتروسبورت.

المصري وطلائع الجيش

ويتواجد المصرى فى المركز الرابع برصيد 35 نقطة ويسعى للفوز فى لقاء اليوم للاحتفاظ بالمركز الرابع الذى ينافسه عليه مصر للمقاصة، حيث يتساوى المصرى والمقاصة فى نفس الرصيد وينحاز فارق الأهداف لصالح الفريق البورسعيدى.

واستعد المصرى جيداً للمباراة رغم سوء الأحوال الجوية التى شهدتها بورسعيد، وشارك المهاجم الفلسطينى محمود وادى، الذى خرج مصاباً فى المباراة الأخيرة بشد خفيف فى العضلة الخلفية

فى التدريبات وظهر اللاعب بمستوى فنى وبدنى طيب استحق تحية الجهاز الفنى واللاعبين بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب سلامته، كما انتظم عبدالناصر محمد «دى ماريا» لاعب خط الوسط فى تدريبات الفريق بعد غياب شهرين بسبب إصابة بخلع فى مفصل الكتف الأيمن وقطع فى كبسولة مفصل الكتف وشرخ انضغاطى فى رأس عظمة الذراع، وخاض عمر كمال عبدالواحد تدريباً منفرداً تحت إشراف الجهاز الطبى الذى أكد أن اللاعب يعانى من بعض الإجهاد فى عضلات القدمين ولن يشارك فى المباراة القادمة.

أما طلائع الجيش فيتواجد فى المركز العاشر

برصيد 27 نقطة ويسعى للعودة للانتصارات من جديد بعد أن تعادل فى آخر مباراتين له أمام الزمالك والإسماعيلى.

مصر المقاصة والانتاج الحربي

أما مباراة المقاصة والإنتاج فمن الصعب التكهن بنتيجتها نظراً لقوة الفريقين وتقاربهما فى المستوى، خاصة أن الفرق بينهما أربع نقاط فقط.. ويحتل الإنتاج المركز السابع برصيد 31 نقطة وتراجعت نتائجه فى الفترة الأخيرة وكان آخرها الهزيمة أمام بتروجت بهدف نظيف، فى حين تعادل المقاصة مع حرس الحدود بدون أهداف.

انبي ووادي دجلة

وتختتم مباريات اليوم بلقاء إنبى مع دجلة، وهى المباراة التى تحمل شعار الهروب من شبح الهبوط، حيث يتواجد إنبى فى المركز قبل الأخير فى جدول الدورى برصيد 21 نقطة، ويحتل دجلة المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

وكان إنبى قد خسر فى آخر مبارياته بالدورى أمام المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما فاز وادى دجلة على النجوم بهدفين مقابل هدف واحد.