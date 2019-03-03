ساسي وأوباما يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترواتليتكو بالكونفيدرالية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري، كريستيان جروس، على تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفا على بترواتليتكو الأنجولي في السادسة مساء، اليوم الأحد، على ملعب ستاد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة

للمجموعة الرابعة ببطولة الكونفيدرالية.

يدخل الزمالك اللقاء اليوم في غياب عدد كبير من لاعبيه، وفي مقدمتهم محمود علاء، هداف الفريق في الدوري، بداعي الإصابة، بجانب إيقاف طارق حامد بعد حصوله

على الإنذار الثاني في المباراة الماضية، ومحمود كهربا بسبب الإيقاف من إدارة النادي.

من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من:

محمود عبدالرحيم جنش، لحراسة المرمى

الدفاع: محمد عبدالغنى، ومحمود حمدى الونش، وحمدى النقاز، وعبدالله جمعة

الوسط: فرجانى ساسى، ومحمود عبدالعزيز، وأحمد سيد زيزو

الهجوم: يوسف أوباما، وإبراهيم حسن، وعمر السعيد