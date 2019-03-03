استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري، كريستيان جروس، على تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفا على بترواتليتكو الأنجولي في السادسة مساء، اليوم الأحد، على ملعب ستاد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعةللمجموعة الرابعة ببطولة الكونفيدرالية.
يدخل الزمالك اللقاء اليوم في غياب عدد كبير من لاعبيه، وفي مقدمتهم محمود علاء، هداف الفريق في الدوري، بداعي الإصابة، بجانب إيقاف طارق حامد بعد حصوله
من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من:
محمود عبدالرحيم جنش، لحراسة المرمى
الدفاع: محمد عبدالغنى، ومحمود حمدى الونش، وحمدى النقاز، وعبدالله جمعة
الوسط: فرجانى ساسى، ومحمود عبدالعزيز، وأحمد سيد زيزو
الهجوم: يوسف أوباما، وإبراهيم حسن، وعمر السعيد
كانت هذه تفاصيل خبر ساسي وأوباما يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترواتليتكو بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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