رباعي مصري فى سباق درجات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي

اختار الاتحاد المصرى للأولمبياد الخاص الرباعي، ياسين هانى وشهد شاكر وإيمان سيد ومحمد شريف، للمشاركة فى سباقات الدرجات خلال منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبى 2019، التى تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة 194 دولة تشارك فى 24 رياضة أولمبية، خلال الفترة من 14 وحتى 22 مارس 2019.

تشهد الألعاب العالمية بأبوظبى 24 رياضة رسمية، وجميعها تتبع القواعد والمعايير التى تضعها الهيئات الدولية المسئولة عن إدارة كل الرياضات التى تشهدها الألعاب هى ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة (البادمنتون)، كرة

السلة، كرة الطائرة الشاطئية، البوتشى، البولينج، سباقات الدراجات، الفروسية، كرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعبًا، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)، والجولف، الجمباز الفنى، الجمباز الإيقاعى، كرة اليد، الجودو، التجديف بقوارب الكاياك، سباق المسافات الطويلة (الماراثون)، رفع الأثقال، التزلج بالعجلات، الشراع، السباحة والسباحة فى المياه المفتوحة، تنس الطاولة، التنس الأرضى، السباق الثلاثى (الترايثلون)، الكرة الطائرة.

تستضيف حلبة مرسى ياس سباق جائزة أبوظبى الكبرى، وهو السباق السنوى المتوج لموسم الفورمولا، صمم الحلبة هيرمان تيلك، وتمتد لمسافة 5.5 كيلو

متر، وتضم 21 زاوية منحنية عبر جزيرة ياس على ساحل أبوظبى.

تم إدخال الدراجات فى حركة الأولمبياد الخاص، كرياضة استعراضية، للمرة الأولى فى ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 1987، وقد تسابق 160 لاعبًا من 23 دولة، فى مسابقات الدراجات عام 1999 فى نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما ظهرت فى الألعاب العالمية الصيفية 2003 من خلال مشاركة 171 لاعبًا مثلوا 31 برنامجًا حول العالم، يبلغ عدد لاعبى الأولمبياد الخاص الذين يمارسون الدراجات 685 لاعبًا ولاعبة، ومسابقات الدراجات عبارة عن المحاولة الزمنية لمسافة 500 متر، والمحاولات الزمنية لمسافات 1، 5 و10 كيلو مترات، وسباق الطرق لمسافات 5، 10، 15 و40 كيلو متر، المحاولة الزمنية لفرق الرياضات الموحدة لمسافات 500 متر، 1، 5، 10، 25 و40 كيلو مترًا.