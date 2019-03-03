مدرب طنطا: مشوار الصعود لدوري الأضواء لا يزال طويلًا

أكد أيمن المزين، المدير الفنى للفريق الكروى، بنادى طنطا أن مشوار الصعود لا يزال طويلا، ولم يحسم بعد رغم تصدره قمة مجموعة بحرى برصيد 38 بفارق الأهداف عن المنصورة الذى يتقاسم معه عدد النقاط، مشيرا إلى أن مجموعة بحرى تشهد صراعا شرسا بين أندية دمنهور والمنصورة والأوليمبى وغزل المحلة وبلدية المحلة والرجاء وأبوقير للأسمدة.

يواصل فريق طنطا استعداداته لمواجهة الأوليمبى، الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 لمسابقة دورى الدرجة الثانية.

وشدد "المزين" على أن صعوبة مباراة الأوليمبى تتمثل فى

رغبة الأوليمبى فى المنافسة على الصدارة، لا سيما أن الفريق السكندرى فى المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق 3 نقاط فقط على صاحبى الصدارة.

ووجه «المزين» الشكر إلى لاعبيه بعد المستوى المميز الذى ظهروا به طوال الجولات الماضية ونجاحهم فى مواصلة الانتصارات، كما أشاد المدير الفنى بإدارة النادى التى تدعم الفريق بقوة وتذلل كافة العقبات من أجل الحفاظ على الصدارة، وأثنى "المزين" على جهود

عبدالناصر محمد، المدير الفنى السابق للفريق، الذى سهم فى بناء الفريق فى بداية الموسم.

وكان «المزين» أدار مباراة طنطا الأخيرة أمام الرجاء التى انتهت بفوز أبناء السيد البدوى 2/1 من خلف أسوار الملعب فى سابقة لم تحدث له من قبل خلال مشواره التدريبى بعد تعرضه للطرد على القرارات التحكيمية.

وكان «المزين» نجح فى قيادة طنطا من المركز السادس إلى الصدارة بعد نجاحه فى حصد 24 نقطة منذ توليه المسئولية جمعها من الفوز على أندية أبوقير للأسمدة وسيدى سالم وفاركو وكفر الشيخ وتلا والحمام، وأخيرا على الرجاء والتعادل مع الجزيرة وبلدية المحلة ودمنهور، ولم يخسر سوى مباراة واحدة أمام غزل المحلة.