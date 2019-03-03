نجل مدرب بيراميدز يرفض عودته لتدريب ريفربليت الأرجنتيني

رفض إيميليانو، نجل الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، فكرة عودة والده لقيادة فريق ريفر بليت من جديد.

قال إيميليانو، ومساعد الأرجنتينى فى فريق بيراميدز، عبر تصريحات صحفية، إن والده كان يتولى قيادة الفريق فى ظروف سيئة، وهو ما لم يساعده فى تحقيق النجاح.

وتمنى نجل دياز النجاح لفريق ريفر بليت، ولكن من دون عودة والده لتولى قيادة النادى الأرجنتينى العريق، قائلًا: «نحن نتابع الفريق فى كل مباراة، ونشجع ريفر باستمرار، ونتمنى

له التوفيق دائمًا».

وتولى رامون دياز قيادة بيراميدز، فى شهر فبراير الماضى، وخاض 3 مباريات، فاز على سموحة برباعية من دون رد، والمقاولون بهدف نظيف، وخسر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى الدورى الممتاز.

وسبق أن قاد دياز ريفر بليت مرتين، الأولى بداية من 1995 وحتى عام 2002، ثم عاد بعد 10 أعوام ليقود الفريق فى نوفمبر 2012 وحتى مايو 2014، وحقق دياز إنجازه

الأكبر بالتتويج بلقب كأس الليبرتادوريس مع الفريق الأرجنتينى عام 1996.

من ناحية أخرى، زار أعضاء الجهاز الفنى لبيراميدز نادى خيتافى الإسبانى لمتابعة التدريبات والاجتماع مع نظرائهم فى الفريق الإسبانى للتعرف على أحدث ما وصلت إليه طرق التدريب فى الليجا، وذلك وفقًا لما أعلن عنه الحساب الرسمى للنادى على موقع فيسبوك.

وأهدى أعضاء الجهاز الفنى لبيراميدز قميص النادى إلى حارس مرمى نادى خيتافى الإسبانى لياندرو تشيتشيزولا فى لفتة طيبة لاقت استحسان مسئولى النادى الإسبانى.

ويقوم أعضاء الجهاز الفنى لبيراميدز بجولة فى أندية الليجا الإسبانية فى الوقت الحالى من بينها ريال مدريد، للتعرف على كل ما هو جديد فى عالم التدريب.