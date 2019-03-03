تعرّف على موعد مباراة الزمالك وبتروإتليتكو في الكونفيدرالية.. والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارًا صعبًا، مساء اليوم، عندما يحل ضيفاً على بترو إتليتكو الأنجولي في المباراة الحاسمة بين الفريقين، التي تقام على ملعب ١١ نوفمبر بالعاصمة لواندا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ببطولة الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك وبترو إتليتكو في الكونفيدرالية:

تنطلق مباراة الزمالك وبترو إتليتكو الأنجولي بالكونفيدرالية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي بالكونفيدرالية:

تنقل مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي بالكونفيدرالية عبر قناة beIN SPORTS HD 1

يدخل الزمالك المباراة رافعً شعار «لا بديل عن الفوز» حتى يستعيد الفريق أمل العودة للمنافسة بعد التعثر فى الجولات الثلاث الماضي،ة التى جعلته يتذيل جدول المجموعة الثالثة برصيد نقطتين فقط،

من الخسارة من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادلين مع حسين داى الجزائرى، وبترو أتلتيكو الإنجولى إيجابيًا بهدف.

ومن المنتظر أن يلعب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، بطريقته نفسها مع التركيز على غلق منطقة وسط الملعب جيدًا بهدف إفساد خطورة لاعبى الفريق المنافس، خصوصًا أنه نبه على لاعبيه بضرورة الحفاظ على شباك الزمالك نظيفة، مع استغلال جميع الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى المنافس، مع الضغط المستمر من نصف الملعب والأجناب عن طريق حمدى النقاز وإبراهيم حسن من ناحية اليمين، وكذلك عبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو من ناحية الشمال، مع تحركات يوسف أوباما بعرض الملعب.

أما فريق بترو أتلتيكو الأنجولى، تحت

قيادة مديره الفنى البرازيلى بيانكى، فإنه يسعى هو الآخر إلى استغلال عنصرى الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز بهدف الوصول إلى النقطة السابعة للاقتراب من حلم التأهل لربع النهائى، حيث استعد الفريق للمباراة جيدًا من خلال الدخول فى معسكر عقب العودة من برج العرب بهدف التركيز بعد أن تم تأجيل لقاء له فى الدورى المحلى.

وأكد بيانكى، أن لقاء الزمالك ليس سهلًا رغم النتيجة الإيجابية التى حققها فريقه فى الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه يعرف جيدًا أن الزمالك جاء من أجل الفوز، وأنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولكنه فى الوقت نفسه يثق فى لاعبيه.

ويعتمد المدرب البرازيلى على أوراقه الرابحة المتمثلة فى تياجو وفا وتونى وهم أكثر اللاعبين تأثيرًا بين صفوف الفريق، ووضح ذلك فى لقاء برج العرب.

تشكيل الزمالك المتوقع:

يتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون محمود عبدالرحيم جنش لحراسة المرمى، محمد عبدالغنى ومحمود حمدى الونش وحمدى النقاز وعبدالله جمعه لخط الدفاع، فرجانى ساسى ومحمود عبدالعزيز وأحمد سيد زيزو لخط الوسط، يوسف أوباما وإبراهيم حسن وعمر السعيد لخط الهجوم.