تعرَّف على موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة محمد صلاح.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب جوديسون بارك، لمتابعة المواجهة النارية التي تجمع إيفرتون، صاحب الأرض والجمهور، مع ليفربول بقيادة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي:

تنطلق مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي في السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء السابعة والربع بتوقيت مكة

المكرمة، الثامنة والربع بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي:

تنقل مباراة إيفرتون وليفربول ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

يسعى ليفربول بقيادة الفرعون المصرى، محمد صلاح، للفوز فى تلك المباراة الصعبة، من أجل المنافسة على القمة، ويدخل الريدز فى تحدى كبير بعد اقتراب الدورى من النهاية حيث

يتبقى ١٠ مباريات على الحلم الكبير، الذى تنتظره الجماهير منذ قرابة ٢٩ عامًا، منذ آخر مرة فاز ليفربول بلقب البريميرليج.

تحظى المباراة بأهمية خاصة لصلاح الذي يسعى للعودة إلى التسجيل مرة أخرى، بعد أن سجل هدفًا وحيدًا في المباريات الثلاث الأخيرة، ما منح الفرصة للأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، لتخطيه في سباق ترتيب هدافي البريمييرليج.

فى المقابل، يدخل إيفرتون المباراة راغبًا فى الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث، والثأر أيضًا من هزيمة الدور الأول، بعد الخسارة بهدف من دون رد، ويحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد ٣٩ نقطة.