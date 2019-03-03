رياضة | على فرج ونور الشربيني يتوجان بلقب بطولة العالم للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على فرج ونور الشربيني يتوجان بلقب بطولة العالم للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج لاعب أندية وادى دجلة علي فرج ، المصنف الاول علي العالم بلقب بطولة العالم للاسكواش التي أقيمت بشيكاغو، بعد فوزه علي مواطنه طارق مؤمن في مباراة استمرت 79 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط 3/1 بواقع نقاط 5/11، 13/11 ،11/13 ، 3/11 وذلك في المباراة النهائية من بطولة العالم.

كما حصدت نور الشربيني المصنفة رقم ٢ على العالم لقب السيدات بعد ان فازت على منافستها نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة بواقع: 11/6، 11/5، 10/12 ،15/13 .

واستضافت شيكاغو بالولايات المتحدة، البطولة في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 2019، والتي يأتي مجموع جوائزها مليون دولار.