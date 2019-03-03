رياضة | الزمالك في مهمة مصيرية أمام بترو أتلتيكو بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك في مهمة مصيرية أمام بترو أتلتيكو بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بترو أتلتيكو أنجولي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

الزمالك يدخل لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني من البطولة، بعدما فشل الأبيض في تحقيق أي فوز بدور المجموعات حتى الآن.

السويسري كريستان جروس المدير الفني للزمالك عقد عدة جلسات مع اللاعبين وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز في لقاء اليوم للحفاظ على فرصهم في التأهل للدور القادم، مؤكدا على ثقته الكاملة في إمكانياتهم وقدرتهم على تحقيق الفوز.

جروس استدعى قائمة كل من : "محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد مصطفى زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني وأحمد مدبولي وعمر السعيد وخالد بوطيب وحميد أحداد".

ويفتقد الزمالك في لقاء اليوم لخدمات طارق حامد للإيقاف، محمود عبدالمنعم كهربا الموقف من قبل الإدارة، ومحمود علاء ومصطفى فتحي للإصابة، ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني والونش وحمدي النقاز

خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي وأوباما وأيمن حفني وإبراهيم حسن

خط الهجوم: خالد بوطيب

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق بترو أتلتيكو في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق خطف صدارة المجموعة من جورماهيا الكيني الذي يواجه مساء اليوم نصر حسين داي الجزائري.

يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الأخير برصيد نقطتين، بينما يقع بترو أتلتيكو في المركز الثاني برصيد نقاط