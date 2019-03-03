رياضة | محمد صلاح يتحدى إيفرتون في مباراة الذكريات الجميلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتحدى إيفرتون في مباراة الذكريات الجميلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ليفربول المحترف به محمد صلاح ضيفًا في الساعة السادسة والربع مساء اليوم في مباراة ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

ويسعى محمد صلاح لتحقيق الفوز لاستعادة الصدارة التي خطفهها مانشستر سيتي برصيد 71 بينما ليفربول في المركز الثاني برصيد 69، وإيفرتون في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم ضد إيفرتون وسط معنويات عالية بعد اكتساح واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة الماضية لكنه يصطدم بقوة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

ويأمل محمد صلاح في استعادة ذاكرة التهديف في مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم للحفاظ على آماله في حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي على الرغم من صيامه عن التهديف لمدة 180 دقيقة ضد مانشستر يونايتد وواتفورد خاصة أنه حصد جائزة بوشكاش في الموسم الماضي عن هدفه في إيفرتون.

وتحوم الشكوك حول مشاركة روبيرتو فيرمينو الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضي.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أندية في العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.