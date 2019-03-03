اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإيطالي yalla shoot

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مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإيطالي yalla shoot

يلتقي نابولي مع يوفنتوس في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الايطالي الكالتشيو.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 69 نقطة، متفوقاً بفارق 13 نقطة على نابولي صاحب الوصافة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإيطالي yalla shoot

ومن المتوقع أن تضم التشكيلة الاساسية لفريق يوفنتوس في مباراة اليوم كلاً من، فويتشيك تشيزني في حراسة المرمى، أليكس ساندرو، جيورجيو كيليني، دانييلي روجاني، ماتيا دي شيليو، بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور، كريستيانو رونالدو، ماريو ماندزوكيتش، باولو ديبالا.

فى حين ينتظر أن تضم التشكيلة الاساسية لفريق نابولي كلاً من، أليكس ميريت في حراسة المرمى، فوزي غلام، نيكولا ماكسيموفيتش، خاليدو كوليبالي، كيفن مالكويت، آلان، فابيان رويز، بيوتر زيلينسكي، خوسيه كاليخون، أركاديوش ميليك، لورينزو إنسيني.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإيطالي yalla shoot

ويسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من زيادة الفارق مع نابولي إلى 16 نقطة، وقطع خطوة كبيرة نحو حسم لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، فيما يأمل نابولي في حصد النقاط الثلاث للحفاظ على آماله الضئيلة نحو حصد لقبه الاول في الكالتشيو منذ عام 1990.

يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر أن يفتقد فيه يوفنتوس لجهود خوان كوادرادو، سامي خضيرة، دوجلاس كوستا، بداعي الاصابة، في حين سيفتقد نابولي في لقاء اليوم لجهود الثلاثي أمين يونس، راؤول ألبيول، ماريو روي بسبب الإصابة.