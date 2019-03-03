اونلاين | لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool vs everton live

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لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool vs everton live

يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة ليفربول نحو قطع خطوة جديدة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990 عندما يحل ضيفاً على ايفرتون في مباراة ديربي الميرسيسايد التي تجمعهما في السادسة والربع مساء اليوم بملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 29 من منافسات "البريميرليج".

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool vs everton live

موعد مباراة ايفرتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب الوصافة قبل انطلاق منافسات الجولة بينما يحتل ايفرتون المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool vs everton live

ويدخل ليفربول مباراة اليوم ضد ايفرتون وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً كاسحاً في الجولة الماضية على واتفورد بخماسية نظيفة، فيما يطمح ايفرتون لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تغلبه في الجولة الماضية على كارديف سيتي بثلاثية نظيفة.