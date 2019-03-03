اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي kora live

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي kora live

يحل ليفربول الإنجليزى، الذى يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح، ضيفاً ثقيلاً على نظيره إيفرتون، فى السادسة والربع مساء، على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة الـ29 من الدورى الإنجليزى.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي kora live

ويدخل «الريدز» المباراة منتشياً، عقب فوزه بخماسية ساحقة على حساب واتفورد، منحته صدارة الدورى الإنجليزى بشكل مؤقت، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتى، صاحب المركز الثانى بـ68 نقطة، من 21 انتصاراً، وستة تعادلات، وهزيمة وحيدة.

ويخوض يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، المباراة مفتقداً للبرازيلى روبيرتو فيرمينو الذى يعد إحدى ركائزه الأساسية، وتعرض لإصابة أبعدته عن لقاء واتفورد الماضى، وسيغيب أيضاً عن لقاء اليوم أمام إيفرتون.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي kora live

فى المقابل، يقدم إيفرتون موسماً جيداً بشكل كبير منذ انطلاق منافسات الدورى، ختمها بثلاثية ساحقة أمام كارديف سيتى، احتل بها المركز التاسع فى جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 36 نقطة، من 28 مباراة، فاز فى 10 مباريات، وتعادل فى ست مواجهات وتلقى الخسارة 12 مرة. وقبل ساعات من انطلاق اللقاء المرتقب، اشتعلت حرب التصريحات بين مدربى الفريقين، حيث بدأ ماركو سيلفا، المدير الفنى لإيفرتون، بالسخرية من الطريقة التى اتبعها «الريدز» فى الاحتفال بهدفهم الذى أحرزوه فى الدقائق الأخيرة من عمر آخر لقاء جمع بينهما، وقال البرتغالى: «الحظ كان حليفهم واحتفلوا بالهدف، وكأنهم فازوا بنهائى كأس العالم».

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي kora live

ورد يورجن كلوب على تصريحات سيلفا بشأن احتفاله الجنونى ولاعبى الفريق بالهدف القاتل الذى سجله لاعبه ديفوك أوريجى، «نتعامل مع ديربى إيفرتون وكأنه نهائى كأس العالم»، فهى مباراة هامة للغاية والفوز بها له مذاق خاص. ويرى «كلوب» أن الفوز أمام إيفرتون ووجود دفاع ليفربول بكامل قوته، سيضعان الفريق بشكل كبير على منصة التتويج بلقب الدورى الإنجليزى.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي kora live

ويمتلك محمد صلاح ذكريات رائعة أمام إيفرتون، بعد هدفه الاستثنائى الذى سجله فى شباك الفريق الأزرق الموسم الماضى، على ملعب أنفيلد، وتوّج على أثره بجائزة بوشكاش لأفضل هدف فى العالم خلال العام المنصرم، فى حفل جوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وستكون أمامه الفرصة لاسترجاع الذكريات، واستعادة دعم جماهيره الذين انتقدوه بسبب تراجع مستواه وانخفاض معدله التهديفى فى الفترة الأخيرة، عقب انتزاع سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتى، لصدارة هدافى الدورى بواقع 18 هدفاً.