اونلاين | لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر live hd

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لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر live hd

في قمة مثيرة يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على بترو أتلتيكو الأنجولي في السادسة مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر live hd

حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء على عقد جلسات مع كل لاعب على حدة، وتحديد دوره وواجباته خلال المباراة، خاصة مجموعة خط الدفاع التى طالبها الجهاز بالتفرغ التام للأدوار الدفاعية وغلق المساحات أمام مفاتيح لعب الفريق المنافس وترك مهمة الهجوم للأجنحة ولاعبى الوسط المهاجمين.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر live hd

وفى الإطار ذاته، خاض لاعبو الزمالك مرانهم الأخير أمس بشكل سرى، دون حضور وسائل الإعلام حفاظاً على سرية الخطة والتشكيل الذى سيعتمد عليه «جروس» فى مباراة اليوم.

وسيكون التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالى: محمود عبدالرحيم «جنش» ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى وحمدى النقاز وعبدالله جمعة ومحمود عبدالعزيز وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفنى وخالد بوطيب.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر live hd

وتنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الانجولي في السادسة مساء عبر قناة بي ان سبورت في بث حي ومباشر.