اونلاين | zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد live

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zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد live

تنطلق مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى، فى السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة الموافق 3 / 3 / 2019، المقرر إقامتها على استاد 11 نوفمبر فى العاصمة الأنجولية "لوندا"، وذلك فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة الرابعة التى يتذيلها الزمالك بعد مرور 3 جولات برصيد نقطتين ويتصدرها جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط ويليه نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط.

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد live

الزمالك لا بديل أمامه عن الفوز

يدخل الزمالك مواجهة بترو أتلتيكو ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل إحياء حظوظه وآماله فى التأهل إلى دور ربع النهائى حيث لم يحقق الفوز فى أية مباراة فى مجموعته حيث بدأ مشواره بالخسارة من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى كينيا ثم تعادل إيجابياً مع نصر حسين داى الجزائرى فى برج العرب بهدف لمثله وحقق الأبيض نفس النتيجة أيضاً أمام بترو أتلتيكو مؤخراً على ملعبه ليفقد الزمالك فى مشواره بدور المجموعات 3 نقاط خارج أرضه و4 نقاط على أرضه ما صعب مهمته بعد تذيله لمجموعته.

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد live

جروس يغلق الملفات الشائكة بالزمالك

السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك حرص على غلق كافة الملفات الشائكة بالفريق الأبيض قبل مواجهة اليوم والحديث مع اللاعبين عن ضرورة التركيز فقط فى حصد الثلاثة نقاط أمام بترو أتلتيكو وحرص على تصحيح أخطاء الفريق الدفاعية وكذلك مشاهدة المباراة الماضية فى الجولة الثالثة أمام بترو أتلتيكو وشرح كافة نقاط القوة والضعف فى الفريق الأنجولى للاعبى الفريق الأبيض والأخطاء التى وقعوا بها من أجل تجنبها فى مواجهة اليوم ويفتقد الفريق الأبيض لخدمات الثنائى طارق حامد للإيقاف لحصوله على الإنذار الثانى وكذلك كهربا للإيقاف ولكن من قبل مجلس إدارة النادى واقترب جروس من تحديد بدائل الثنائى حيث قد يدفع بالثنائى محمود عبد العزيز "زيزو" لتعويض غياب طارق حامد والمغربى حميد أحداد لتعويض غياب كهربا.

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد live

بترو أتلتيكو يستغل تعادل برج العرب

فى المقابل، يسعى بترو أتلتيكو الأنجولى بقيادة مدربه البرازيلى بيتو بيانكى، فى استغلال الروح المعنوية العالية داخل الفريق الأنجولى بعد الأداء والنتيجة التى قدمها الفريق أمام الزمالك فى اللقاء الماضى فى برج العرب من أجل حصد الانتصار فى لقاء اليوم حيث نجح بطل أنجولا فى التقدم على الفريق الأبيض على ملعب برج العرب قبل أن يخطف يوسف أوباما هدف التعادل للأبيض فى الدقيقة الأخيرة وطالب المدرب البرازيلى لاعبيه بضرورة التقدم بهدفا على الأبيض والسعى لتأمين ذلك التقدم كما حرص على التأكيد بضرورة غلق المساحات أمام الفريق الأبيض خاصة إن المدرب البرازيلى يرى إن الزمالك يمتلك قوة هجومية كبيرة.

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد live