رياضة | مواعيد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد 3/3/2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات لذلاك نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

كأس الكونفدرالية الإفريقية:

- إينوجو رينجرز × النجم الساحلي:

اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 1HD

- بيترو أتلتيكو × الزمالك:

اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 1HD

- نهضة بركان × الرجاء الرياضي:

اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 1HD

الدوري الانجليزي:

- واتفورد × ليستر سيتي:

اليوم في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 11 HD

- فولهام × تشيلسي:

اليوم في تمام الساعة 4:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD

- إيفرتون × ليفربول:

اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD

الدوري الإسباني:

- ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد:

اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 3 HD

الدوري الايطالي:

- نابولي × يوفنتوس:

اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD

الدوري المصري:

- طلائع الجيش × المصري البورسعيدي:

اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت

- الإنتاج الحربي × مصر المقاصة:

اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت

- إنبي × وادي دجلة:

اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت