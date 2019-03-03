رياضة | ماتشات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الأحد 3/3/2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات لذلاك نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.
كأس الكونفدرالية الإفريقية:
- إينوجو رينجرز × النجم الساحلي:
اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 1HD
- بيترو أتلتيكو × الزمالك:
اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 1HD
- نهضة بركان × الرجاء الرياضي:
اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 1HD
الدوري الانجليزي:
- واتفورد × ليستر سيتي:
اليوم في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 11 HD
- فولهام × تشيلسي:
اليوم في تمام الساعة 4:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD
- إيفرتون × ليفربول:
اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD
- ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد:
اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 3 HD
الدوري الايطالي:
- نابولي × يوفنتوس:
اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD
- طلائع الجيش × المصري البورسعيدي:
اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت
- الإنتاج الحربي × مصر المقاصة:
اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت
- إنبي × وادي دجلة:
اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت