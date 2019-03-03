رياضة | طلب جديد من الكاف بشأن ملاعب أمم افريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب جديد من الكاف بشأن ملاعب أمم افريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من اللجنة المشرفة علي أمم أفريقيا بمصر وجود 4 غرف خلع ملابس بالاستادات التي تستضيف بطولة أمم افريقيا تحسبا لاقامة مباراتين في نفس اليوم علي ملعب معين، وبالتالي وجود 4 منتخبات في أوقات معينة، وهو ما بدأت اللجنة فى تنفيذه للانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن مصر ستستضيف أمم افريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.