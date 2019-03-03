رياضة | الأهلي يحسم مصير مؤمن زكريا خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير مؤمن زكريا خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى، لبرنامج تأهيلى لمدة 3 أسابيع خلال الأيام المقبلة، للتعافى من الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الضامة.

وينتظر اللاعب خلال الساعات المقبلة، قرار الأهلى سواء بالعلاج داخل النادى بوضع برنامج تأهيلى له، أو سيخوض برنامج تأهيلى خارج النادى، بعد عودته من السعودية فى الساعات الماضية، بعد فسخ تعاقده مع أحد السعودى.

كما ينتظر زكريا تحرك وكيله من أجل البحث عن عرض خارجى، وتحديدا فى الدورى الفنلندى، للمشاركة بالمباريات حتى نهاية الموسم.