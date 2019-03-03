الان تتابع حقائق عن دوري أبطال آسيا: الاتحاد السعودي يقتحم عالم الألقاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

ينطلق يوم غداً الاثنين الموافق الرابع من مارس 2019 دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال اسيا لكرة القدم بمشاركة 32 فريقا على ثماني مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق.

وفيما يلي حقائق عن دوري أبطال آسيا لكرة القدم قبل انطلاق دور المجموعات غدا الاثنين.

البطل الحالي: كاشيما انتلرز الياباني

الجوائز المالية: أربعة ملايين دولار للفائز إضافة لمليوني دولار لوصيف البطل

أكبر عدد من الألقاب في الشكل الحالي للمسابقة (2): الاتحاد السعودي وقوانغتشو إيفرجراند الصيني وتشونبوك الكوري الجنوبي وأوراوا رد دايموندز الياباني.

البلد صاحب أكبر عدد من الألقاب: كوريا الجنوبية (5)

نظام البطولة:

تم تقسيم 32 فريقا على ثماني مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق،وتحددت المجموعات على أساس جغرافي (أربعة في الغرب وأربعة في الشرق).

يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الستة عشر حيث تستمر البطولة على أساس جغرافي.

يلتقي الفائز في الغرب مع الفائز في الشرق في الدور النهائي المكون من مباراتي ذهاب وعودة في نوفمبر.