شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإسباني يعد بإلغاء مباريات الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم لويس روبياليس الجمعة أنه لن تكون هناك أى مباراة يوم الإثنين فى الدورى المحلى اعتبارا من الموسم المقبل، مؤكدا أنه استمع إلى الجماهير التى أعربت عن معارضتها هذه البرمجة خارج نهاية الأسبوع والتى تؤثر على ملء الملاعب بالمشجعين.

وكتب روبياليس فى حسابه على تويتر «لن تكون هناك كرة قدم أيام الإثنين».

وأضاف: «اعتبارا من الموسم المقبل، فى الليجا، ستكون هناك كرة قدم أيام السبت والأحد. سنرى ما سيحدث مع أيام الجمعة، إذا توصلنا إلى اتفاق إيجابى للجميع مع الرابطة الإسبانية (لليجا) والناقلين (مُلاك لحقوق النقل التلفزيونى)»، موضحا: «الصفقات مهمة، لكن المشجعين أكثر أهمية».

ومنذ عدة مواسم، يتم بث مباراة من كل مرحلة من الدورى مساء الاثنين، على شاشة التليفزيون الإسبانى، لا يمكن أن يكون أطرافها الأندية المشاركة فى المسابقات الأوروبية، وفى واقع الأمر فإنها تتعلق دائما بالأندية الصغيرة، مما أثار استياء مشجعيها الذين لا يستطيعون التنقل لمساندتها أو ملء ملاعبها. ونشرت مجموعات أنصار فرق رايو فاليكانو، جيرونا، ليجانيس وليفانتى هذا الأسبوع بيانا احتجاجيا مشتركا أعلنت فيه أنها ستترك المدرجات فارغة خلال الدقائق الخمس الأولى من مباريات المرحلة السادسة والعشرين المقررة نهاية الأسبوع الحالى. كما أن أنصار ألافيس قامت بهذه الحركة الاحتجاجية فى الأسابيع الأخيرة.

وبسبب الانتقادات التى وجهت لهذه البرمجة التى وضعت لصالح التليفزيون أكثر منها لصالح المشجعين، ألمح رئيس الرابطة خافيير تيباس الخميس إلى أن مباراة الاثنين (بين ليجانيس وليفانتى) يمكن إعادة برمجتها يوم الأحد. ورحب اتحاد المشجعين والمساهمين فى كرة القدم الإسبانية بإعلان روبياليس قائلا فى حسابه على تويتر «إنه خبر جيد جدا للمشجعين والمشجعات الذين يحبون، مثلنا، دعم فريقهم فى المدرجات».

وفى ألمانيا، رضخت السلطات الكروية لضغوط المشجعين بخصوص إقامة مباريات مسائية الإثنين، ووعدت بإلغائها اعتبارا من موسم 2021-2022. واشتكى المشجعون من بُعد المسافات التى تفصل بين المقاطعات الألمانية وتستلزم الانتقال جوا بالطائرات.

وأبدى المشجعون الألمان اعتراضهم الموسم الماضى على إقامة خمس مباريات مساء يوم الاثنين، وعبروا عن ذلك باحتجاجات صامتة أثناء المباريات أو رمى كرات مضرب على أرضية الملعب أو بمقاطعة بعضها.

ونتيجة ضغوط المشجعين واعتراضات من قبل الأندية، سيتم تعليق العمل بإقامة المباريات مساء الاثنين لدى دخول عقود النقل التليفزيونى الجديدة حيز التنفيذ فى موسم 2021-2022.