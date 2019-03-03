شكرا لقرائتكم خبر عن النفاثة الفرنسية «بوجبا» يحمل شارة قيادة مانشستر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت عدة صحف إنجليزية أن الفرنسى بول بوجبا، لاعب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، سيحمل شارة القيادة للفريق خلفاً للإكوادورى أنطونيو فالنسيا.

وأصبح فالنسيا قائد فريق مانشستر يونايتد على أعتاب الرحيل عن النادى الإنجليزى، بعدما قرر الأخير عدم تفعيل بند تمديد التعاقد بين الطرفين لموسم إضافى.

وينتهى تعاقد فالنسيا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالى مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم جديد، ولكن أكدت بعض التقارير الصحفية أن النادى لن يمدد للاعب الإكوادورى.

ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن بوجبا هو المرشح رقم 1 لحمل شارة القيادة للشياطين الحمر. وكان بوجبا القائد الثانى للنادى الإنجليزى قبل أن يسحب البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق للفريق، الشارة منه بسبب الخلافات التى دارت بينهما قبل رحيل الـ«سبيشيال وان». يذكر أن بوجبا شارك هذا الموسم فى 34 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 9.

وأثارت مشاركة النرويجى أولى جونار سولسكاير فى شريط ترويجى لتذاكر موسم 2018- 2019 لفريقه مانشستر يونايتد الإنجليزى لكرة القدم، تكهنات حول ميل إدارة النادى للإبقاء عليه كمدرب ثابت بعد نهاية الموسم الحالى.

وعُين سولسكاير فى ديسمبر الماضى مدربا مؤقتا للشياطين الحمر حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالى جوزيه مورينيو الذى أُقيل على خلفية سوء النتائج. إلا أن النرويجى بدّل من أداء الفريق بشكل جذرى، وقاده إلى خوض 14 مباراة محلية من دون هزيمة بينها 12 فوزا، ولم يسقط سوى فى مواجهة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسى صفر-2 فى ذهاب الدور ثمن النهائى لدورى أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعزز هذا الأداء، إضافة إلى الشعبية التى يحظى بها النرويجى لدى اللاعبين ومشجعى الفريق الذى سبق له أن دافع عن ألوانه، من الترجيحات ببقائه على رأس الجهاز الفنى فى الموسم المقبل، علما بأن التقارير الصحفية لدى تعيينه كانت ترجح أن يكون المدرب الثابت ليونايتد فى الموسم المقبل، الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام حاليا.

وبعد ظهوره فى الحملة الترويجية للتذاكر الموسمية للموسم المقبل، كرر سولسكاير رغبته بالبقاء فى مهامه الحالية، لكنه شدد فى الوقت ذاته على أن هذا الأمر «لن يتم اتخاذ قرار بشأنه قبل نهاية الموسم».

وأشار إلى أن مشاركته فى الشريط الترويجى لتذاكر الموسم المقبل هدفها «حض المشجعين على شراء التذاكر. لا أعرف ما إذا سأكون مشجعا أو مدربا فى الموسم المقبل، لكن ما أعرفه هو أن عليهم شراء التذاكر لأن هذا الفريق يتقدم».

واعتبر أن المشاركة فى إعلانات الفريق هى «جزء من التواجد هنا»، مُقرا بأنه سيكون «من الغريب أن أرى نفسى فى الفيديو وألا أكون هنا للفترة المقبلة. إذا رأى أطفالى شريطا ترويجيا وأنا فيه، لكن أكون قد عدت إلى النروج حيث يدرب فريق مولده، سيكون الأمر غريبا على الأرجح».

وفى تلميح إضافى إلى إمكان بقائه فى الموسم المقبل، أكد سولسكاير أنه بحث مع إدارة النادى المملوك من عائلة جلايزر الأمريكية، فى مستقبل الفريق. وأوضح: «نعم، قمت بذلك. نحن نبحث فى مستقبل النادى».

أضاف: «قمنا بذلك قبل أن أفوز بمباراتين أو ثلاث مباريات ويبدأ الحديث عما إذا كان علىّ البقاء أم لا. عقدى ينتهى فى الصيف لكنى لا أزال، كما كنت دائما مع مانشستر يونايتد، أقدم كل ما لدىّ بنسبة 100%». وتابع: «علينا التخطيط. حتى وإن لم أعد هنا، علىّ أن أقدم وجهة نظرى بشأن من أريد أن أراه فى الفريق كمشجع».