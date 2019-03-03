شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء رحيل على أبو جريشة عن الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشلت محاولات عدد من أعضاء مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، إقناع على أبو جريشة، المستشار الرياضى السابق للدراويش، بالعدول عن استقالته التى قدمها خلال الأيام الماضية، وفضل «فاكهة الكرة المصرية» عدم الإفصاح عن الأسباب التى دفعته للرحيل عن منصبه رغم أنه لم يكمل شهرا عن توليه المنصب الإدارى من أجل إنقاذ الدراويش من الأزمات التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك 3 أسباب وراء استقالة أسطورة الدراويش من منصبه أولها عدم تحديد صلاحيات خاصة به يتمكن من خلالها إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق فى ظل المشاكل الإدارية التى واجهها اللاعبون فى بداية الموسم، وكان لها دور رئيسى فى تراجع مستوى الفريق وعدم تقديم نتائج كانت تنتظرها الجماهير من الفريق ومجلس الإدارة، والسبب الثانى هو تأجيل مجلس الإدارة التفاوض مع اللاعبين الذين يرغبون فى الرحيل عن الفريق، على رأسهم محمود متولى وكريم بامبو ومحمد صادق، بعدما ظهروا بمستوى متميز مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، خصوصا أن متولى تلقى عرضين جادين، أحدهما من بيراميدز والآخر من الأهلى، بالإضافة إلى أن «بامبو» هو الآخر توصل لاتفاق مبدئى مع مسؤولى الأهلى على الانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، ويرفض «أبو جريشة» أن يتحمل مسؤولية رحيل أى لاعب مميز عن الفريق فى ظل عدم وجود صلاحيات كاملة له بالفريق تمكنه من إقناع اللاعبين بتمديد عقودهم، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بانتقال لاعبين للأهلى، والسبب الثالث هو أن فاكهة الكرة المصرية تحفظ على طريقة اللعب التى يعتمد عليها سدومير يانفيسكى، المدير الفنى، والتى تسببت فى خسارة الفريق العديد من النقاط فى اللحظات الأخيرة، وكان بينها التعادل مع شباب قسنطينة بنتيجة 1-1 فى مباراة الذهاب التى جرت بينهما على استاد الإسماعيلية فى ذهاب دورى الأبطال قبل أن يتواجه الفريقان أمس فى مباراة الإياب، وحاول «جريشة» أكثر من مرة إبداء تحفظه على طريقة اللعب التى يعتمد عليها المدير الفنى، لكن الأخير لم يستجب باعتبار أنه المسؤول الأول والأخير عن الأمور الفنية ولن يقبل بتدخل أى طرف فى عمله، إلى جانب عدم الاعتداد برأيه فى التغييرات التى طلبها «أبو جريشة» فى قطاع الناشئين بسبب عدم قناعة المدير الفنى بوجود عدد من المدربين الذين لا يصلحون للعمل داخل القطاع حتى يتمكن الفريق الكروى الأول من الاستفادة منه، فيما جدد سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالفريق الكروى الأول، رغبته فى التعاقد مع حارس متميز بداية من الموسم المقبل، وكانت مفاوضات النادى قد فشلت مع عامر عامر، حارس الإنتاج الحربى، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الماضى.