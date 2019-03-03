شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: ظروف أسرية حرمت «فوافي» من المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح وليد هويدى، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، حقيقة ما تردد عن تمرد لاعب الفريق باولن فوافى، ورغبته فى الرحيل.

وقال هويدى: «لا صحة لما تردد حول تمرد (فوافى) ورغبته فى الرحيل عن الفريق، اللاعب كان يعانى ظروفاً أسرية ووافقنا على سفره إلى فرنسا للاطمئنان على زوجته، ولكنه منتظم فى التدريبات بشكل طبيعى».

وأكد مدير الكرة أن فوافى من اللاعبين أصحاب الخلق داخل الفريق، والجهاز الفنى متمسك بوجوده مع الفريق فى ظل حاجته لجهود اللاعب.

وانضم فوافى (31 عاماً) إلى مصر المقاصة قادماً من شباب قسنطينة الجزائرى فى صيف 2016.

وسجل فوافى 4 أهداف مع المقاصة بالدورى فى الموسم الحالى، ولكنه لم يحرز أى هدف فى آخر 4 مباريات مع الفريق وتحديدا منذ أن هز شباك الزمالك يوم 29 يناير الماضى.