شكرا لقرائتكم خبر عن عادل: «النحاس» لن يتعجل عودة «طاهر» للمباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عادل، المشرف على الكرة بفريق المقاولون العرب، أن اللاعب طاهر محمد طاهر أجرى عملية ناجحة فى غضروف الركبة بألمانيا، مشيرًا إلى أنه يقضى حاليًا فترة نقاهة.

وقال المشرف على الكرة: الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس لن يتعجل عودة طاهر إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة، فهو يعتبر ثروة قومية لما يتمتع به من مهارات، وسننتظر حتى يكون جاهزًا بنسبة 100%.

وأضاف: «البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له اللاعب فى الفترة المقبلة سيحدد موعد عودته المبدئى، ولكن كما قلت فلن نتعجل ذلك إطلاقا، فطموحنا أن يلحق طاهر بكأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر».

يذكر أن طاهر محمد طاهر كان قد انضم للمنتخب الأول بالمعسكر الماضى، وذلك قبل مباراة تونس التى تمكن منتخب مصر من الفوز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين.