مواعيد مباريات اليوم بدوريات أوروبا والمصري الممتاز والكونفدرالية

أسامة حافظ يقام اليوم الأحد مباريات بدوريات أوروبا الدوري الممتاز والكونفدرالية وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

طلائع الجيش مع المصري البورسعيدي 4:00 عصرا

الإنتاج الحربي مع مصر المقاصة 4:00 عصرا

إنبي مع وادي دجلة 7:00 مساء كأس الكونفدرالية الأفريقية

إينوجو رينجرز مع النجم الساحلي 3:00 عصرا

بيترو أتلتيكو مع الزمالك 6:00 مساء

ساليتاس مع النادي الصفاقسي 6:00 مساء

الهلال مع زيسكو يونايتد 6:00 مساء

أشانتي كوتوكو مع نكانا 6:00 مساء

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