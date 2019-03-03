علي فرج يتوج ببطولة العالم للإسكواش لأول مرة في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

توج لاعب الإسكواش المصري، علي فرج -المصنف الأول عالميًا-، ببطولة العالم للإسكواش (رجال) التي استضافتها شيكاغو الأمريكية 2019، للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب فرج، على مواطنه طارق مؤمن بـ3 أشواط مقابل شوط واحد.

وسبق وأن توجت البطلة المصرية ببطولة العالم عامي 2015 و 2016 على التوالي، بالبطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.