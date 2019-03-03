رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على منافسه إيفرتون مساء اليوم الأحد 3/3/2019 ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويلتقي نادي ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح مع إيفرتون على ملعب جوديسون بارك، اليوم الأحد في تمام الساعة الـ6:15 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:15 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:15 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، أما نادي إيفرتون في المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد مرور 28 جولة حتى الآن.

وستنقل مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة 29 من البريميرليج الإنجليزي، عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب ، ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني، ديفوك أوريجي، محمد صلاح

التشكيل المتوقع لإيفرتون:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: لوكاس دينييه، مايكل كين، فيل جاجيلكا، سيموس كولمان

خط الوسط: أندري جوميس، إدريسا جاي

ثيو والكوت، جيلفي سيجوردسون

خط الهجوم: برنارد دوارتي، ريتشارليسون