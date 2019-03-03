رياضة | موعد مباراة المصري وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المصري وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للنادي المصري لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق طلائع الجيش يوم الأحد، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة المصري وطلائع الجيش على استاد "الجيش بالسويس" وذلك يوم الأحد، والموافق 3 مارس 2019 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة طلائع الجيش ضد المصري في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع وفي رصيده 35 نقطة، في المقابل يقع فريق طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة طلائع الجيش والمصري في الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.