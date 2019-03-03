رياضة | صحيفة اسبانية: جاريث بيل يحتاج "معجزة" للبقاء مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة اسبانية: جاريث بيل يحتاج "معجزة" للبقاء مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد؛ قد اتخذ قرارًا نهائيًا بالاستغناء عن الويلزي جاريث بيل نجم الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس" الاسبانية أن "بيريز" نفذ صبره على الدولي الويلزي "جاريث بيل" جناح الفريق بسبب تراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وأفادت الصحيفة الاسبانية أن المقربين من جانب "بيريز" داخل النادي الملكي، أكدوا أنّ رئيس الريال قد اتخذ قراره ومن غير المُرجح أنّ يعود في القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "بيريز" كان يأمل أنّ يحمل "بيل" الفريق على عاتقه بعد رحيل "كريستيانو رونالدو" إلى يوفنتوس، لكن تراجع أداء لاعب توتنهام السابق، وقلة أهدافه، ستطيح به من النادي الملكي.

وسبق وحاول ريال مدريد التخلص من جاريث بيل في 2017 لنادي مانشستر يونايتد لكن الصفقة لم تتم.

وأكدت الصحيفة، أنّ "بيل" يحتاج إلى مُعجزة حتى يبقى داخل "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل.